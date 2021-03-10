С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали более 29 тыс случаев ковида

25 734 пациента победили коронавирус.

Ижевск. Удмуртия. По данным на среду ковидом заразились еще 73 жителя Удмуртии. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики.

Диагноз поставили 31 жителю Ижевска, 9 жителям Глазова, 7 жителям Завьяловского района, 7 жителям Ярского района, 4 жителям Кезского района, 4 жителям Камбарского района, 3 жителям Сарапула, 3 жителям Игринского района, по одному случаю коронавируса выявлено также в Воткинске, Балезинском, Малопургинском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах.

За сутки врачи выписали 74 пациента.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 29 045 случаев ковида. 25 734 человека выздоровели, 365 скончались.