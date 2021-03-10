По их словам, вопрос нужно вынести на общественное обсуждение.
Сарапул. Удмуртия. Духовные лидеры православных и мусульман Сарапула выступили против строительства крематория. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульской епархии.
Управляющий епархией епископ Антоний и имам-хатыб Центральной мечети Сарапула, мухтасиб Сарапульского района Рим Резяпов написали обращение к главе Удмуртии Александру Бречалову с просьбой отменить решение о строительстве крематория, поскольку это противоречит верованиям.
«Мы, лидеры основных религиозных конфессий в Российской Федерации, представленных на территории города Сарапула и Сарапульского района Удмуртской Республики, сообщаем, что принятое Вами решение о строительстве в Сарапуле крематория противоречит верованиям большинства граждан», - написали они.
Ранее епископ Антоний опубликовал открытое письмо с заголовком: «Что будут чувствовать жители, зная, что по соседству сжигаются тела людей?», в котором высказал, что такой деликатный, затрагивающий религиозные чувства граждан вопрос, был принят без обсуждения с жителями. Он также озвучил официальную позицию Русской православной церкви о том, что «Священный Синод признает нормой захоронение почивших христиан в земле». Епископ вспомнил и массовую кремацию после 1917 года и отметил, что для верующих Сарапула решение о строительстве такого сооружения – это новое напоминание о богоборчестве. Также он сказал, что для многих россиян крематории ассоциируются с фашизмом и концлагерями.
По его словам, Сарапулу хватает земли для захоронений. Также он сделал упор на морально-этические чувства и экологическую безопасность. «Какая санитарная зона вокруг объекта и как учитывается роза ветров? И не приведет ли это к ситуации, как, например, в Нижнем Новгороде, где проживающие рядом с крематорием люди жалуются на очень неприятный стойкий запах палёных человеческих волос», - сказал он в письме. Резюмируя, епископ попросил вынести вопрос на обсуждение с горожанами.
Напомним, ранее глава Сарапула Виктор Шестаков сообщил, что крематорий может появиться в ближайшие 2 года. Объем инвестиций составит 147 млн рублей.