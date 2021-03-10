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Количество структурных подразделений администрации Ижевска планируют сократить с 28 до 23

11:10, 10 марта, 2021
Количество структурных подразделений администрации Ижевска планируют сократить с 28 до 23
11:10, 10 марта, 2021
1771
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть и чиновники\n#Администрация Ижевска\n#власть\n#сокращение
Фото: arzik2
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Изменения в структуре администрации города представили на заседании депутатской комиссии.

Ижевск. Удмуртия. Количество структурных подразделений администрации Ижевска планируют сократить до 23. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, вопрос планируют вынести на сессию Гордумы.
По словам и. о. главы Ижевска Дениса Логинова, в 2018 году стартовал проект «Эффективный муниципалитет», суть которого в передаче непрофильных функций на уровень подведомственных учреждений и сокращении количества муниципальных служащих. Реформа помогла бюджету сэкономить 111 млн рублей.
В 2021 году проект будет продолжен - количество структурных подразделений сократится с 28 до 23.
На момент старта реформы в администрации было представлено 41 управление. В декабре 2018 года число подразделений сократили до 30, в конце 2020 года – до 28.

11:10, 10 марта, 2021
1771
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть и чиновники\n#Администрация Ижевска\n#власть\n#сокращение