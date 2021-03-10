Количество структурных подразделений администрации Ижевска планируют сократить с 28 до 23

Изменения в структуре администрации города представили на заседании депутатской комиссии.

Ижевск. Удмуртия. Количество структурных подразделений администрации Ижевска планируют сократить до 23. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, вопрос планируют вынести на сессию Гордумы.

По словам и. о. главы Ижевска Дениса Логинова, в 2018 году стартовал проект «Эффективный муниципалитет», суть которого в передаче непрофильных функций на уровень подведомственных учреждений и сокращении количества муниципальных служащих. Реформа помогла бюджету сэкономить 111 млн рублей.

В 2021 году проект будет продолжен - количество структурных подразделений сократится с 28 до 23.

На момент старта реформы в администрации было представлено 41 управление. В декабре 2018 года число подразделений сократили до 30, в конце 2020 года – до 28.