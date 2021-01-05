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Школьникам Удмуртии предложили рассказать о достопримечательностях республики

16:10, 05 января, 2021
Дмитрий Стрелков
Школьникам Удмуртии предложили рассказать о достопримечательностях республики
16:10, 05 января, 2021
Дмитрий Стрелков
728
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#школьники\n#конкурс\n#память
Фото: ИА "Сусанин"
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Всероссийский конкурс запустил московский Музей Победы.

Ижевск. Удмуртия. Школьникам Удмуртии предложили рассказать о достопримечательностях своей республики. Всероссийский детско-юношеский патриотический онлайн-конкурс «История большой страны» запустил московский Музей Победы.

Конкурсанты должны создать 2-3-минутные видеоролики о памятном месте своего города или села. Жюри ждёт ярких и интересных историй о памятниках, мемориалах, местах боевой славы, музеях, усадьбах. Видеоряд должен быть снят на фоне достопримечательности.

Готовить ролики можно как индивидуально, так и в командах до пяти человек. Работы принимаются в двух возрастных категориях 7–10 лет и 11–17 лет.

Работы финалистов опубликуют на сайте Музея Победы, а также в социальных сетях Детского центра Музея Победы и партнёров конкурса. Для победителей конкурса проведут онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа».

Планируется, что церемония награждения состоится в Музее Победы. Дата и время будут объявлены дополнительно.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте Музея Победы.

 

16:10, 05 января, 2021
Дмитрий Стрелков
728
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#школьники\n#конкурс\n#память