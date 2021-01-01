В новогодних гуляниях в Ижевске приняли участие около 5 000 человек

Чрезвычайных ситуаций не допущено.

Ижевск. Удмуртия. В новогодних гуляниях в Ижевске приняли участие около 5 тыс. человек, в целом по Удмуртии – 22 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Чрезвычайных ситуаций в регионе не допущено. В канун Нового года в Удмуртии произошло 9 пожаров, 5 из них – в частном секторе. Обошлось без погибших и пострадавших.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались на ликвидацию последствий 5 ДТП, погибших нет», – отмечается в сообщении.

В новогоднюю ночь 2 взрослых и 2 детей получили травмы в результате запуска пиротехники. Одному из пострадавших понадобилась госпитализация – мужчина получил травму кисти.

Двое взрослых в Глазове отравились алкоголем, три человека были доставлены в медучреждения с переохлаждением и обморожениями.

«31 декабря происходили перебои с отоплением и водоснабжением в Ижевске, селе Понино Глазовского района, в Камбарке, деревне Бармашур Ярского района. Также 31 декабря поступила информация о повреждении газопровода в Сюмсинском районе в результате ДТП. Все ремонтно-восстановительные работы уже завершены к вечеру 31 декабря», – подчеркнул руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Он добавил, что новогодняя ночь прошла без жертв, а это самое главное.