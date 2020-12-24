Итоги дня: предновогодний выходной в Удмуртии и борьба с наледью в Ижевске

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга, 24 декабря, в Удмуртии выявили 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки скончался один пациент с подтвержденным Covid-19. Врачи выписали 201 выздоровевшего.
Дополнительный выходной:
Глава Удмуртии Александр Бречалов рекомендовал сделать 31 декабря выходным. Ранее к тому же призвал президент России Владимир Путин. Однако бизнес самостоятельно решает работать или отдыхать накануне Нового года.
Качество работы:
Подрядные организации Ижевска оштрафуют за некачественную борьбу с наледью. Кроме того, их обязали приводить в порядок подземные переходы до 07:00.
Положительный опыт:
Опыт работы кабинетов медосвидетельствования в Удмуртии могут перенять и другие регионы России. Сейчас два таких кабинета есть в Ижевске и 1 - в Сарапуле. В 2021 году такие же комнаты планируют открыть в Можге, Воткинске и Глазове.