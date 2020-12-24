Коронавирусная статистика в Удмуртии: за сутки выявили 212 заразившихся, 1 человек скончался

Врачи выписали 201 выздоровевшего.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга, 24 декабря, в Удмуртии выявили 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В числе заразившихся – 82 жителя Ижевска. Кроме того, диагноз подтвердился у 15 жителей Балезинского района, 14 жителей Можги, 12 жителей Камбарского района, 11 жителей Увинского района, 10 жителей Сарапула, 10 жителей Глазова, 10 жителей Киясовского района, 9 жителей Завьяловского района, 5 жителей Игринского района, 5 жителей Малопургинского района, 4 жителей Дебесского района, 4 жителей Вавожского района, 4 жителей Алнашского района, 4 жителей Якшур-Бодьинского района. По 3 случая выявили в Можгинском и Сарапульском районах, 2 случая – в Юкаменском районе, по одному случаю – в Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Ярском и Селтинском районах.

За минувшие сутки скончался один пациент с подтвержденным Covid-19. Мужчине было 63 года.

Врачи выписали 201 выздоровевшего. На лечении находятся 3 475 человек, 198 пациентов – в тяжелом состоянии.