Систему организации работы медвытрезвителей Ижевска и Сарапула могут перенять другие регионы

Нетрезвые лица находятся там добровольно и бесплатно.

Ижевск. Удмуртия. Опыт работы кабинетов медосвидетельствования в Удмуртии могут перенять и другие регионы России. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Сейчас два таких кабинета есть в Ижевске и 1 - в Сарапуле. В 2021 году такие же комнаты планируют открыть в Можге, Воткинске и Глазове.

Напомним, 22 декабря Госдума страны приняла закон о системе вытрезвителей. Создание антиалкогольных учреждений станет прерогативой местных властей. Удмуртия в этом направлении уже имеет собственный опыт работы.

Поскольку в 2012 году вытрезвители убрали из системы МВД, помощь нетрезвым лицам пришлось оказывать медикам. С 2015 года 3 кабинета медсовидетельствования с возможностью пребывания граждан были созданы на базе Республиканского наркологического диспансера.

«80% таких граждан в медпомощи не нуждались. Поэтому было принято решение о создании такого кабинета, где есть возможность оставить человека в состоянии опьянения поспать, если он утратил способность самостоятельно передвигаться и не нуждается в медицинской помощи», - рассказал заместитель главврача Республиканского наркодиспансера Андрей Иванов. Находиться в кабинете или нет – дело добровольное и бесплатное.

Одновременно в комнате могут быть до 20 человек. Жителей туда доставляют сотрудники полиции для определения состояния опьянения. Далее врач-нарколог решает возможность временного пребывания. Тем, кому нужна помощь врачей, направляют в медучреждения.

Отметим, пока такие кабинеты есть только в Удмуртии.

В Ижевске за 11 месяцев 2020 года медосвидетельствование там прошли прошли более 9 тыс. лиц.