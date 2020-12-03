Авиакомпания «Победа» отменила часть декабрьских рейсов в Ижевск

Также компания отменила полеты еще в 6 городов.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Победа» до конца года отменила декабрьские вылеты в Ижевск. Об этом сообщает Телеграм-канал «Ижавиа Официальный».

Так, рейсы отменены на 8, 15, 22 и 31 декабря. Всего лоукостер отменил 110 полетов в Ижевск и еще 6 российских городов - Астрахань, Киров, Курган, Магас, Петрозаводск и Ярославль.

Как пишет РБК , причиной тому стала новая схема полетов.

С 3 декабря 2020 года введена новая структура воздушного пространства в европейской части России. Она охватывает 49 аэродромов, 242 новых участка воздушных трасс, меняет маршруты вылета и прилета и другое. Планируется, что благодаря новой структуре загруженность авиадиспетчеров снизится на 50%, задержки самолетов при маневрировании перед посадкой уменьшаться на 70%.

К моменту ввода новой структуры воздушного пространства поставщик навигационных баз Jeppesen не успел обновить информацию из-за нарушений российскими авиационными властями рекомендованных сроков публикации поправок.

Однако, чтобы не отменять все рейсы, в состав летных экипажей решили включить пилотов-инструкторов, которые будут помогать сажать самолеты в аэропортах, по которым не обновлены данные, по указаниям диспетчеров и бумажным картам. «Частичной отмены рейсов было не избежать, потому что число таких полетов ограничено количеством инструкторов в штате лоукостера», - рассказал РБК источник в компании.