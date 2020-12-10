Ущерб от действий злоумышленников превысил 1,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. 16 случаев незаконной вырубки елей выявили в Удмуртии в преддверии Нового года. По данным Минприроды Удмуртской Республики, ущерб от действий злоумышленников превысил 1,5 млн рублей.

Специалисты провели уже 360 рейдов в рамках традиционной предновогодней операции «Ель». Вместе с правоохранителями организовано патрулирование 172 маршрутов общей протяженностью более 6 тыс. км. В республике функционируют 25 постов по проверке транспортных средств, перевозящих новогодние ели. Ближе к Новому году начнутся проверки елочных базаров.

В числе прочих нарушений были выявлены 5 фактов незаконной заготовки ёлок на землях сельхозназначения в Дебесском районе. По данному факту проводится проверка.

Напомним, операция «Ель» стартовала в Удмуртии 16 ноября и продлится до 1 января 2021 года.