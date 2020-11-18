Треть жителей Ижевска оказалась равнодушна к сладостям

Интервьюирование провели среди 1 000 респондентов.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поучаствовали в опросе на тему любви к сладкому. Исследование провели специалисты развлекательной соцсети «Фотострана».



Они проинтервьюировали 1 000 респондентов. Выяснилось, что всего 33% из опрошенных абсолютно равнодушны к сладкому. 50% признались, что с трудом представляют свою жизнь без конфет, пирожных, шоколада и других сладостей.

«Им трудно сдержаться, проходя мимо витрин с кексами, покрытыми разноцветной глазурью, мимо прилавков со свежевыпеченными круассанами», — написали в сообщении.

Другие участники опроса любят сладкое, но не смогли определиться, можно ли назвать их сладкоежками, поэтому не дали однозначного ответа.





