Рабочие обустроили дорожное полотно, уложили водопропускные трубы и установили остановочный павильон.

Сарапул. Удмуртия. Еще один этап реконструкции дороги Костино – Камбарка завершили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Работы на дороге разделили на 5 этапов. В 2018 году дорожники сдали 4 этап, а в 2019 году приступили к ремонту 3 и 5 этапов.

«На сегодняшний день на 5 пусковом комплексе работы завершены. Его протяженность – 4,5 км, участок проходит в районе МО «Тарасовское», там проживает более 1600 человек», – отмечается в сообщении.

Рабочие обустроили дорожное полотно, уложили водопропускные трубы и установили остановочный павильон.

В дальнейшем дорожники планируют сдать 3 этап. Кроме того, впереди – конкурсные процедуры по 1 и 2 этапу. Завершить реконструкцию дороги планируется к 2022 году.

Стоит отметить, что в 2021 году начнутся работы на дороге Ижевск – Сарапул.