Итоги дня: новый статус Ярушкинского дендропарка в Ижевске, судьба здания кинотеатра «Аврора» и масочный режим

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 2 сентября, в Удмуртии скончались три пациента с подтвержденным коронавирусом. С болезнью не справились две женщины 77 и 66 лет, а также 66-летний мужчина. На утро 2 сентября в республике выявили 45 новых случаев заражения.

Новый статус:

Ярушкинский дендропарк в Ижевске получит статус особо охраняемой природной территории местного значения. Сделать это планируется уже в ноябре.

Меры предосторожности:

Жителям Удмуртии напомнили о необходимости носить маски в общественных местах. Их стоит надевать в магазинах, общественном транспорте, аптеках, отделениях связи, МФЦ и других помещениях.

Судьба здания:

В здании бывшего кинотеатра «Аврора» в Ижевске предложили создать культурный центр. Однако прежде здание требует капитального ремонта. Первоочередный вопрос — состояние кровли.