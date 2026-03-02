Ижевск. Удмуртия. С 1 марта в Удмуртии, как и во всей стране, начинают действовать принятые ранее изменения в законодательство, которые коснутся практически каждого гражданина. С начала весны вводятся новые меры по защите прав потребителей, новый порядок учёта алиментов, срок оплаты ЖКХ, запрет на пропаганду наркотиков в интернете и многое другое.

Защита русского языка

С 1 марта в информации на вывесках, указателях, табличках больше нельзя использовать иностранный язык, всё должно быть продублировано на русский, а также может дополнительно дублироваться на языках коренных народов России. Более того, названия всех новых жилых комплексов должны быть написаны только на кириллице.

Защита традиционных ценностей

С весны владельцы онлайн-кинотеатров и социальных сетей обязаны пресекать распространение фильмов или сериалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Таким фильмам не выдадут прокатное удостоверение.

Локализация такси

С 1 марта во многих регионах России начинает действовать закон о локализации автомобилей, которые используются в такси. Для включения машины в список, она должна либо иметь уровень локализации не менее 3200 баллов, либо быть произведённой в рамках специального инвестиционного контракта (СПИКа).

Сроки оплаты ЖКХ

С весны вводится единый срок внесения платы за ЖКХ. Во всех регионах России вводится единый срок оплаты коммунальных услуг — до 15 числа следующего месяца. При этом платёжки будут приходить не позднее 5 числа каждого месяца. Раньше срок оплаты мог отличаться в разных регионах, также УК или ТСЖ могли устанавливать свои сроки.

Возврат денег в отелях

С 1 марта отели должны будут полностью возвращать деньги клиентам при отмене бронирования хотя бы за день до заселения. В случае отказа в день заселения у клиента могут списать сумму за первую ночь, но не всего проживания.

Алименты

С 1 марта соцорганы при определении суммы алиментов будут ориентироваться не на региональный МРОТ, а на среднемесячную зарплату по региону.

Регистр пациентов

В России запустили единый государственный регистр пациентов с отдельными категориями заболеваний. В него войдут пациенты с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, психическими расстройствами, болезнями печени и легких. Также в регистре будут указываться сведения о беременности, родах и послеродовом периоде.

Борьба с борщевиком

Россиян обязали бороться с борщевиком и другими опасными растениями на своих участках. Перечень таких растений устанавливается каждым регионом отдельно. За зарастание участка хозяевам может грозить крупный штраф. Также бороться с растениями обяжут собственников дорог и электроэнергетиков.

Защита от онлайн-списаний

Онлайн-сервисы и приложения больше не смогут автоматически списывать деньги за сервисы, если клиент отменил платежи или отвязал карту. Операторы сервисов должны предоставить клиентам возможность отказаться от платной подписки.

Блокировка онлайн-рекламы табака

Сайты, рекламирующие и продающие в интернете никотиносодержащую продукцию, теперь могут блокироваться без решения суда.

Реклама энергетиков

Реклама энергетических напитков не должна обращаться к несовершеннолетним или содержать информацию о биологических активных добавках. В ней также должно быть предупреждение о вреде чрезмерного употребления энергетиков.

Пропаганда наркотиков

Устанавливается запрет на распространение художественных произведений, в которых содержится информация о незаконных действиях с наркотиками и при этом отсутствует специальная маркировка. Также ужесточается ответственность за пропаганду наркотиков.

Запрет на дистант для медиков

Студентов медицинских учебных заведений больше нельзя переводить на электронное или дистанционное обучение. Также медицинские образовательные организации обязательно должны получить заключение о достаточном кадровом и материально-техническом обеспечении.

Целевое обучение в ординатуре

Медики, поступившие на бюджет в ординатуру, должны будут заключить договоры о целевом обучении. К выпускникам будут прикреплены наставники. Место работы молодые врачи смогут выбирать сами среди организаций в системе ОМС. Перечень специальностей, которых это коснётся, устанавливает Минздрав.

Назначение БАДов

С 1 марта Минздрав утвердил порядок назначения пациентам БАДов (то есть природных или биологически активных веществ, не являющихся лекарственными средствами). Назначать можно только зарегистрированные БАДы, имеющие чёткие показания к применению. При этом должны быть указаны точная дозировка и период применения, которые утверждены в методических рекомендациях Минздрава России.

Детский отдых

С 3 марта начнут действовать новые правила организации отдыха детей. Региональной межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления детей будет руководить глава субъекта РФ. Также в состав комиссии войдут представители региональных органов здравоохранения.