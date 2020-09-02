Строение требует капитального ремонта.





Ижевск. Удмуртия. В здании бывшего кинотеатра «Аврора» в Ижевске предложили создать культурный центр. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Хочется сохранить объект как площадку для дополнительного образования. В микрорайоне есть большой запрос на это. Родители хотят водить детей на танцы, в кружки, спортивные секции», — отметила начальник Управления по культуре и туризму Татьяна Шитова.

Здание находится в муниципальной собственности и требует капитального ремонта. Первоочередный вопрос — состояние кровли. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев поручил провести обследование строения. После этого будет решаться вопрос о финансировании работ. Помимо бюджетных средств могут привлечь инвестиции.

Напомним, что в качестве кинотеатра «Аврора» не работает с 2010 года. Кинозал сдавали в аренду. Там, например, проводили встречи ижевского киноклуба. Вопрос о реконструкции бывшего кинотеатра поднимается не в первый раз. В 2014 году в «Авроре» планировалось открыть Дом единоборств, в 2017 — организовать концертную площадку, в 2018 — центр спорта. Последний проект должен был реализовываться не менее 5 лет, но Федерация спорта отказалась вкладывать деньги.