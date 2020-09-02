Ношение средств индивидуальной защиты стало рекомендательным 13 июля.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о необходимости носить маски в общественных местах. Рекомендациями поделилось Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике на своем официальном сайте.

В сообщении отметили, что в регионе после снятия ограничительных мер все равно продолжает действовать масочный режим. Заходить в средствах индивидуальной защиты по-прежнему стоит во все людные места: в магазины, общественный транспорт, банки, такси, лифты, аптеки, парикмахерские, отделения связи, МФЦ, салоны красоты, ломбарды, юридические компании и в другие помещения, где находятся или находились люди.

«Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. <…> Граждане, которые болеют новой коронавирусной инфекцией бессимптомно, могут заражать других — через капли, которые распространяются даже во время разговора», — добавили в ведомстве.

Здоровым людям также не стоит пренебрегать масками. Их следует менять через 2-3 часа использования. После этого многоразовые средства индивидуальной защиты следует постирать с моющим средством и обработать утюгом, одноразовые нужно сразу выкинуть.

Напомним, что масочный режим в Удмуртии ввели 30 апреля, но 13 июля он стал рекомендательным. Ранее студентов Удмуртии обязали носить маски во время учебы. Это правило не распространяется на учителей и учащихся школ.