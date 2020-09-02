Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

За сутки в республике выявили 45 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались три пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в социальной сети «ВКонтакте». С болезнью не справились две женщины 77 и 66 лет, а также 66-летний мужчина.

На утро 2 сентября в республике выявили 45 новых случаев заражения. Диагноз подтвердился у 23 жителей Ижевска, 7 жителей Можги, 4 жителей Глазова, по два случая зарегистрировано в Балезинском, Глазовском, Завьяловском, Кизнерском районах, по одному случаю — в Алнашском, Дебесском и Малопургинском районах.

42 человека выздоровели, их выписали.

Всего на 2 сентября в Удмуртии зарегистрировано 3 294 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 2 697 человек выздоровели, 63 скончались. Из тех, кто продолжает лечение, 378 находятся в удовлетворительном состоянии, 133 – в состоянии средней степени тяжести, 23 – в тяжелом состоянии.