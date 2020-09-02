Сделать это планируется в ноябре.

Ижевск. Удмуртия. Ярушкинский дендропарк в Ижевске получит статус особо охраняемой природной территории местного значения. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Прокуроры установили, что территорию дендропарка передали Ижевску еще в 2012 году, однако особого статуса земли до сих пор не получили.

«Надлежащее содержание территории не осуществляется, режим особой охраны не установлен», – отмечается в сообщении.

Природоохранный прокурор внес представление администрации города, власти решили придать необходимый статус дендропарку уже в ноябре.

Напомним, в августе 2016 года на территории Ярушкинского дендропарка появились бульдозеры и началось строительство автозаправки. Активисты встали на защиту зеленой территории, но застройщик утверждал, что у него имеются документы, которые дают ему право на ведение работ на этой территории.

В январе конфликт между защитниками этой зоны, застройщиками и администрацией города возобновился. Территория Ярушкинского дендропарка значительно сократилась. Деревья вырубили, и поставили колышки для забора. Однако строительство удалось остановить.

После этого сообщалось о том, что территорию могут передать республиканским властям.

В июле 2017 года появилась информация, что нашелся инвестор, готовый благоустроить территорию, однако дендропарк так и не облагородили.