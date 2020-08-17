Европейский суд обязал Россию выплатить жительнице Ижевска более 2 тыс евро

Женщина жаловалась на неисполнение решений местного суда.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска выиграла дело в Европейском суде по правам человека и получила 2 тыс. евро морального вреда. Текст постановления размещен на сайте международного суда.

В 2006 и 2007 годах Индустриальный районный суд обязал Городское жилищное управление выполнить определенные работы в доме заявительницы. Позднее, 22 октября 2007 года, районный суд также возложил на компанию обязанность провести в её доме капремонт. В решении говорилось, что если у компании нет финансирования, то работы должны быть выполнены за счет бюджета города.

В 2013 году было установлено, что прежние решения исполнены не были и суд удовлетворил требование заявительницы о возложении на горадминистрацию субсидиарной ответственности по обязательствам.

В свою очередь власти утверждали, что решения суда от 2006 года и 2007 года были частично исполнены.

Ижевчанка отрицала полноту выполненных работ, в том числе и по капремонту. В своем заявлении женщина жаловалась на неисполнение решений районного суда, вынесенных в ее пользу, и на отсутствие эффективных средств правовой защиты в национальном законодательстве, ссылаясь на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

«Жалоба касается вопроса об ответственности государства по обязательствам, возложенных решениями районного суда на муниципальное предприятие», - говорится в тексте постановления.

Отметим, ижевчанка требовала от ответчика 122 евро – сумму, переплаченную за отопление в 2011-2012 годах, а также 15 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда. Требования о материальном ущербе суд посчитал необоснованными. Что касается морального вреда, то принимая во внимание тот факт, что суды предписали выполнить ряд работ, которые были исполнены лишь частично, женщине присудили 2 тыс. евро. Также ей выплатили 22 евро судебных расходов и издержек.

Суд постановил, что государство-ответчик обязано в течение трех месяцев принять необходимые меры для исполнения решений внутригосударственных судов.