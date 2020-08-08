Первый такой штрихкод уже разместили на памятнике группе советских войск в Германии.

Малая Пурга. Удмуртия. На всех памятниках в Малопургинском районе Удмуртии появятся QR-коды. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава района Сергей Юрин.

Первый такой код появился на мемориале ветеранам Великой Отечественной войны. «Еще при строительстве памятника я на своей странице написал: «Теперь важно, чтобы памятник «жил», рассказывая подрастающему поколению свою историю», - написал Юрин.

QR-код дает возможность быстро перейти на интересующую страницу с помощью смартфона и узнать подробную информацию об объекте.