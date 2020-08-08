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На всех памятниках в Малопургинском районе Удмуртии появятся Qr-коды

15:00, 08 августа, 2020
Анна Торхова
На всех памятниках в Малопургинском районе Удмуртии появятся Qr-коды
15:00, 08 августа, 2020
Анна Торхова
166
0
#Алнаши\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#память
Фото: Вконтакте: Сергей Юрин
166
0

Первый такой штрихкод уже разместили на памятнике группе советских войск в Германии.

Малая Пурга. Удмуртия. На всех памятниках в Малопургинском районе Удмуртии появятся QR-коды. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава района Сергей Юрин.

Первый такой код появился на мемориале ветеранам Великой Отечественной войны. «Еще при строительстве памятника я на своей странице написал: «Теперь важно, чтобы памятник «жил», рассказывая подрастающему поколению свою историю», - написал Юрин.

QR-код дает возможность быстро перейти на интересующую страницу с помощью смартфона и узнать подробную информацию об объекте.

 

15:00, 08 августа, 2020
Анна Торхова
166
0
#Алнаши\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#память

 

 

 


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