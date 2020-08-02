Более 1000 временных рабочих мест создадут в Удмуртии к сентябрю

Жителей республики привлекут к общественным работам.

Ижевск. Удмуртия. Более 1000 временных рабочих мест создадут в Удмуртии к 1 сентября 2020 года. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщила министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Татьяна Чуракова.



«Проект позволит не только трудоустроить граждан, сохранить или повысить их доходы, но и привести в порядок общественные места, производственные территории в нашей республике», — рассказала она.

Организация рабочих мест пройдет по двум направлениям:

— трудоустройство безработных на общественные работы;

— сохранение занятости работников предприятий, находящихся под риском увольнения.

Работодателям, которые поучаствуют в проекте, будет предусмотрена господдержка. За счет бюджетных денежных средств компенсируются расходы на оплату труда работников, занятых на общественных и временных работах.

Напомним, что временные места создавались в республике и в период самоизоляции, когда многие жители потеряли работу. В Ижевске, например, набирали сотрудников на уборку городских территорий. Все желающие могли обратиться в районные администрации города. Жителей трудоустроили на полтора месяца. Им платили по 18 тыс. рублей, также всех работников обеспечили средствами индивидуальной зашиты — масками и перчатками — и инструментами.



В итоге к уборке улиц удалось привлечь 92 человека. Они привели в порядок центральный квадрат Ижевска и остальные районы города: почистили дороги и подстригли газоны, убрали 3600 кубометров мусора, а также почти 9 тыс. т смета, помыли ограждения и остановки общественного транспорта.