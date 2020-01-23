Жителя Ижевска оштрафовали за разрушение ледяной скульптуры святого Иосифа

Сумма наказания составила одну тысячу рублей.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники полиции задержали в Ижевске мужчину, разрушившего ледяную скульптуру возле Михаило-Архангельского собора. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД России в четверг, 23 января.

Напомним, 13 января около 22:00 в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение, о том, что у Михаило-Архангельского кафедрального собора неустановленные лица повредили ледовую скульптуру святого Иосифа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний ижевчанин, в отношении которого составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство».

Октябрьский райсуд Ижевска признал молодого человек виновным и назначил ему административный штраф в размере 1 000 рублей.