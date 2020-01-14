В Cети появилось видео разрушения ледовой скульптуры святого Иосифа в Ижевске

Три молодых человека осознанно разрушили результат чужого труда.
Ижевск. Удмуртия. В сети Интернет появилось видео разрушения ледовой скульптуры святого Иосифа в Ижевске. Кадрами поделился телеграмм-канал «НеЭнвиль».
Напомним, вандалы разгромили ледовую скульптуру Святого Иосифа, возведённую у Михаило-Архангельского кафедрального собора в рамках фестиваля ангелов и архангелов.
На кадрах с двух камер видеонаблюдения видно, что трое молодых людей праздно обходят ледяные скульптуры у западного входа в собор. Один из прохожих снимает происходящее, держа в руке «селфи-палку». Двое других повергают оземь скульптуру, изображающую Иосифа, мужа Девы Марии, матери Иисуса Христа.
Как рассказал скульптор Анфим Ханыков, сотрудники полиции уже пообщались со службой охраны собора.
Ледяную скульптуру разгромили у Михаило Архангельского Кафедрального Собора в Ижевске
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