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В Cети появилось видео разрушения ледовой скульптуры святого Иосифа в Ижевске

11:12, 14 января, 2020
Дмитрий Стрелков
В Cети появилось видео разрушения ледовой скульптуры святого Иосифа в Ижевске
11:12, 14 января, 2020
Дмитрий Стрелков
277
0
#Ижевск\n#вандализм\n#Удмуртия\n#скульптуры
Фото: Кадр из видео
277
0

Три молодых человека осознанно разрушили результат чужого труда.

Ижевск. Удмуртия. В сети Интернет появилось видео разрушения ледовой скульптуры святого Иосифа в Ижевске. Кадрами поделился телеграмм-канал «НеЭнвиль».

Напомним, вандалы разгромили ледовую скульптуру Святого Иосифа, возведённую у Михаило-Архангельского кафедрального собора в рамках фестиваля ангелов и архангелов.

На кадрах с двух камер видеонаблюдения видно, что трое молодых людей праздно обходят ледяные скульптуры у западного входа в собор. Один из прохожих снимает происходящее, держа в руке «селфи-палку». Двое других повергают оземь скульптуру, изображающую Иосифа, мужа Девы Марии, матери Иисуса Христа.

Как рассказал скульптор Анфим Ханыков, сотрудники полиции уже пообщались со службой охраны собора.

Ледяную скульптуру разгромили у Михаило Архангельского Кафедрального Собора в Ижевске

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11:12, 14 января, 2020
Дмитрий Стрелков
277
0
#Ижевск\n#вандализм\n#Удмуртия\n#скульптуры

 

 

 


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