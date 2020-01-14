Бизнесмена из Ижевска подозревают в мошенничестве на 5,5 млн рублей.

Злоумышленник обманом получил деньги от компании-застройщика.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 43-летнего предпринимателя по подозрению в мошенничестве на сумму более 5,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Следствием установлено, что подозреваемый во время строительства предоставил компании-застройщику поддельные документы, которые позволили ему незаконно получить более 5,5 млн рублей.

Официальный представитель застройщика обратился в дежурную часть УМВД России по Ижевску. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Против бизнесмена возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Подозреваемый помещён под домашний арест. За совершённое преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.