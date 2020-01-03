«Удмуртия – это вкусно»: куда сходить жителям Ижевска 3 января

На Центральной площади города выступит группа «Пицца».

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Ижевск! В пятницу, 3 января, будет облачно, ожидается -2,-7 градусов по Цельсию, временами пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололед.

Новогодние мероприятия в городе продолжаются. Третьего января праздник пройдет под девизом: «Удмуртия – это вкусно».

В 10:00 в парке имени Кирова начнется фестиваль зимней рыбалки «сУхой день». Всех желающих ждут на соревнованиях на самую большую рыбу и самый массивный улов. Остальные смогут посостязаться в ловкости, точности и терпении.

С 12:00 до 13:00 на Центральной площади пройдет детская театрализованная программа.

В 12:00 горожан ждут в Рябиновом сквере, на Крымской аллее, в сквере молодоженов, парке Космонавтов, а также в сквере Металлургов. Там пройдут новогодние гуляния, игры, интерактивы, конкурсы.

В 19:00 на Центральной площади стартует гастрономический поединок «Перепечи против пиццы». Участников разделят на две команды. Также горожане смогут поучаствовать в танцевальном воркшопе «Тыпыртон и Тарантелла».

На сцене в этот день выступит специальный гость – группа «Пицца».