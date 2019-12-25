  • $ 62.17 ↓
  • € 68.91 ↓

Мышь в ижевской больнице, изменение Конституции России и нападение тигра на ребенка в Дублине: что произошло минувшей ночью

08:10, 25 декабря, 2019
Мышь в ижевской больнице, изменение Конституции России и нападение тигра на ребенка в Дублине: что произошло минувшей ночью
08:10, 25 декабря, 2019
205
0
#медицина\n#Владимир Путин\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#животные\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#такси\n#Картина дня
Фото: Википедия
205
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! В среду, 25 декабря, стало известно о том, как в палату детского инфекционного отделения в Ижевске попала мышь. Видео происшествия поделились очевидцы визита хвостатого гостя.

«Появление мыши связано с дератизационными мероприятиями, которые проводятся регулярно в течение года силами специализированной компании в рамках госконтракта», - пояснили в Минздраве Удмуртской Республики.

Последняя обработка проходила 20 декабря, однако после обращения пациента в администрацию больницы специалисты провели внеплановую дератизацию.

 

Безопасность в Новый год:

Сотрудники Госавтоинспекции в новогодние праздники в Удмуртии будут проводить массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Маршруты экипажей ДПС будут приближены к местам массовых гуляний. Кроме того, во время праздничных мероприятий планируется ограничивать движение транспорта, в том числе общественного.

«Транспортные средства, находящиеся в зоне проведения праздничных мероприятий, в т.ч. бесхозные, будут эвакуированы», - отметили правоохранители.

Изменения Конституции:

Президент России Владимир Путин вновь высказался за усовершенствование Конституции. Об этом пишет Эхо Москвы со ссылкой на Интерфакс.

При этом российский лидер подчеркнул: основные положения лучше не трогать, но можно подумать над изменениями, направленными на создание единой системы публичной власти.

Необходимость корректировок Путин объяснил тем, что жизнь меняется и ставит новые задачи.

Такси для чиновников:

В России чиновников могут пересадить на такси. В настоящее время правительство рассматривает документ об использовании агрегаторов такси вместо закупки автомобилей, пишет Газета.

Разработкой подобного предложения несколько лет занимался Минфин, но в те времена использование агрегаторов было дороже, чем закупка машин. В настоящее время проект осуществить реальнее, так как сервисы стали лояльнее в отношении цены за проезд.

Напомним, подобный эксперимент проводили и в Удмуртии.

Нападение тигра:

В зоопарке Дублина тигр попытался напасть на маленького посетителя. Зверь крался к мальчику, а потом кинулся на него, но осуществить задуманное не смог, налетев на защитное стекло.

Как пишет Life, малыш в это время позировал для фото, сидя прямо около вольера. Взрослых, которые наблюдали за происходящим, поведение тигра не обеспокоило: они попросили ребенка остаться на месте, а после проваленной попытки рассмеялись над животным.

В комментариях к видео, на котором запечатлен инцидент, нашлись те, кто пожалел хищника, который не может реализовать свой инстинкт.


Видео быстро стало вирусным и за несколько дней видео набрало около двух миллионов просмотров. В комментариях люди стали делиться похожими случаями.

08:10, 25 декабря, 2019
205
0
#медицина\n#Владимир Путин\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#животные\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#такси\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Две женщины погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

10:15, 20 декабря, 2019
4509

Герои биатлона приедут на «Ижевскую винтовку»

4074
13:20, 18 декабря, 2019

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева экстренно госпитализировали

3360
12:33, 19 декабря, 2019

Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

3266
10:30, 19 декабря, 2019

Хоккейный клуб «Ижсталь» откажется от сотрудничества с омским «Авангардом»

3065
11:35, 19 декабря, 2019

Голикова: единые оклады врачей введут в России в сентябре 2020 года

16:06, 20 декабря, 2019
1876

Пенсионный фонд России установил сроки выплаты январских пенсий

1322
10:35, 21 декабря, 2019

СМИ назвали имя злоумышленника, открывшего стрельбу на Лубянке

1266
10:01, 20 декабря, 2019

В Мурманской области подростки избили полицейских после дискотеки

1052
19:02, 21 декабря, 2019

Цены на водку и коньяк вырастут в России

1048
17:27, 21 декабря, 2019

Трамп потребовал от сенаторов немедленного начала своего импичмента

10:48, 20 декабря, 2019
1326

Археологи нашли в Греции две набитых золотом могилы бронзового века

1229
17:59, 18 декабря, 2019

The Economist объявил Узбекистан страной года

1104
12:22, 19 декабря, 2019

Группа Queen опубликовала клип на собственную песню 35-летней давности

1100
18:29, 18 декабря, 2019

Полвека спустя: в США нашли похищенного в 60-е годы ребенка

1099
16:42, 20 декабря, 2019

Лонгриды

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019