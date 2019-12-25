Мышь в ижевской больнице, изменение Конституции России и нападение тигра на ребенка в Дублине: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! В среду, 25 декабря, стало известно о том, как в палату детского инфекционного отделения в Ижевске попала мышь. Видео происшествия поделились очевидцы визита хвостатого гостя.

«Появление мыши связано с дератизационными мероприятиями, которые проводятся регулярно в течение года силами специализированной компании в рамках госконтракта», - пояснили в Минздраве Удмуртской Республики.

Последняя обработка проходила 20 декабря, однако после обращения пациента в администрацию больницы специалисты провели внеплановую дератизацию.

Безопасность в Новый год:

Сотрудники Госавтоинспекции в новогодние праздники в Удмуртии будут проводить массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Маршруты экипажей ДПС будут приближены к местам массовых гуляний. Кроме того, во время праздничных мероприятий планируется ограничивать движение транспорта, в том числе общественного.

«Транспортные средства, находящиеся в зоне проведения праздничных мероприятий, в т.ч. бесхозные, будут эвакуированы», - отметили правоохранители.

Изменения Конституции:

Президент России Владимир Путин вновь высказался за усовершенствование Конституции. Об этом пишет Эхо Москвы со ссылкой на Интерфакс.

При этом российский лидер подчеркнул: основные положения лучше не трогать, но можно подумать над изменениями, направленными на создание единой системы публичной власти.

Необходимость корректировок Путин объяснил тем, что жизнь меняется и ставит новые задачи.

Такси для чиновников:

В России чиновников могут пересадить на такси. В настоящее время правительство рассматривает документ об использовании агрегаторов такси вместо закупки автомобилей, пишет Газета.

Разработкой подобного предложения несколько лет занимался Минфин, но в те времена использование агрегаторов было дороже, чем закупка машин. В настоящее время проект осуществить реальнее, так как сервисы стали лояльнее в отношении цены за проезд.

Напомним, подобный эксперимент проводили и в Удмуртии.

Нападение тигра:

В зоопарке Дублина тигр попытался напасть на маленького посетителя. Зверь крался к мальчику, а потом кинулся на него, но осуществить задуманное не смог, налетев на защитное стекло.

Как пишет Life, малыш в это время позировал для фото, сидя прямо около вольера. Взрослых, которые наблюдали за происходящим, поведение тигра не обеспокоило: они попросили ребенка остаться на месте, а после проваленной попытки рассмеялись над животным.

В комментариях к видео, на котором запечатлен инцидент, нашлись те, кто пожалел хищника, который не может реализовать свой инстинкт.





Видео быстро стало вирусным и за несколько дней видео набрало около двух миллионов просмотров. В комментариях люди стали делиться похожими случаями.