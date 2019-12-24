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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Удмуртии, новые экзамены для водителей и «Ирония судьбы» в Full HD: что произошло минувшей ночью

08:10, 24 декабря, 2019
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Удмуртии, новые экзамены для водителей и «Ирония судьбы» в Full HD: что произошло минувшей ночью
08:10, 24 декабря, 2019
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#медицина\n#здоровье\n#авто\n#общество\n#Ижевск\n#телевидение\n#кино\n#Удмуртия\n#новости\n#грипп\n#Картина дня
Фото: pxhere.com
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Утро вторник информагентство «Сусанин» начинает с самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Эпидемии пока нет:

Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ в Удмуртии являются Воткинский и Кезский районы. При этом в целом в регионе уровень эпидпорога не превышен, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

За неделю ОРВИ заразились чуть больше 9 тыс. человек. Случаев заболевания гриппом до сих пор не регистрировались

Незваный гость:

Один из участников группы ИГГС в соцсети ВКонтакте опубликовал видео, на кадрах которого видно, как в палату детского медучреждения пришла мышь. Хвостатая гостья сидит под столом и что-то ест, пока обеспокоенные мамы пациентов снимают её.

«Детская инфекционка в г.Ижевск», - подписал видео Александр Лагунов.

Предполагается, что речь идет об инфекционном отделении на улице Нагорной.

Экзамены по-новому:

В России утвердили новые правила экзамена на водительские права. Как пишет Эхо Москвы со ссылкой на «Коммерсант», традиционные «площадку» и «город» объединят в одно испытание по оценке навыков вождения.

Кроме того, появится возможность аннулировать результат, подав жалобу на отрицательную оценку. Уже с января впервые будет разрешена учебная езда по магистралям.

Также ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. Например, водительское удостоверение после лишения не вернут, пока не будет оплачена задолженность по всем штрафам.

В Full HD:

Телезрители в новогоднюю ночь смогут увидеть фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» в Full HD. Как пишет Life со ссылкой на РБК, отреставрированная картина «будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и чёткими деталями».

Двухсерийный фильм 1976 года рассказывает историю одновременно чудесной и забавной случайности, которая свела вместе два одиноких сердца. Кинокартина стала по-настоящему культовой и признанно «новогодней».

08:10, 24 декабря, 2019
153
0
#медицина\n#здоровье\n#авто\n#общество\n#Ижевск\n#телевидение\n#кино\n#Удмуртия\n#новости\n#грипп\n#Картина дня

 

 

 


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