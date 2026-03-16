Встреча пройдет в Кремле.
Москва. Президент России Владимир Путин 16 марта проведет встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин сегодня продолжает свою работу с региональными руководителями. Сегодня будет беседа Путина с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым», — сказал представитель Кремля.
