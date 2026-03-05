Поручение проработать этот вопрос дал Владимир Путин.
Москва. Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничения езды электровелосипедов по тротуарам. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президент России утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося в декабре 2025 года.
В частности, Минтрансу России поручено подготовить совместно с МВД РФ предложения «по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам».
Срок предоставления предложений определён 1 июля 2026 года.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX