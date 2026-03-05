Москва. Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничения езды электровелосипедов по тротуарам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося в декабре 2025 года.

В частности, Минтрансу России поручено подготовить совместно с МВД РФ предложения «по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам».

Срок предоставления предложений определён 1 июля 2026 года.