Электронная карта сельхозземель появится в Удмуртии к 2021 году

Работы по созданию карты начались в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к 2021 году появится электронная карта сельскохозяйственных угодий. Об этом журналистам в понедельник, 23 декабря, сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.



«Для нас это очень тяжёлый, с точки зрения ресурсов, проект. Окончательный вариант электронной карты мы представим, я думаю, к концу 2020 – в начале 2021 года. На неё в последствии можно будет накладывать и другие слои: дороги, инфраструктуру, социальные объекты на территории сельской местности», — отметила Абрамова.



Создание карты началось в 2019 году. Сейчас завершается оцифровка семи муниципальных районов. На карте фиксируются границы территорий, земельных участков, агрохимический состав почв, что позволяет более предметно работать с землёй.



«Мы надеемся, что карта станет основой для введения в оборот земель сельхозназначения. В 2019 году у нас введено всего 5900 га земли. Это очень мало, поскольку ежегодно из оборота выбывают значительно большие площади», — сообщила Ольга Абрамова.