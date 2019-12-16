Кем родился, тем не пригодился: жителю Ижевска отказали в приёме на работу из-за неподходящего пола

Компании назначили штраф.

Ижевск. Удмуртия. Ижевскую компанию оштрафовали за отказ мужчине в приёме на работу из-за несоответствия пола. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Безработный мужчина получил направление от Центра занятости Ижевска на трудоустройство в компанию «Орбита-МСБУ» в качестве укладчика-упаковщика. Работодатель отклонил его кандидатуру по причине несоответствия пола, что по Трудовому кодексу считается необоснованным отказом.

Прокуратура Ленинского района Ижевска провела проверку компании. Её руководитель получил представление об устранении нарушений. Кандидатуру работника вновь рассмотрели.

Также компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение статьи 5.62 КоАП РФ («Дискриминация»).