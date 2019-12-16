Победа проекта из Сарапула, издевавшийся над ребёнком житель Омска и жертвы землетрясения на Филиппинах: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали





Ижевск. Удмуртия. Начинаем новую неделю с традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали

Признанный проект

Сарапульский проект «Город рыжей девочки» стал лауреатом национальной премии «RuPoR». Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минкульта.

Проект сарапульского музея-заповедника победил в номинации «Лучший федеральный проект». Также в финал 15-го Всероссийского конкурса вошла программа «Время истории! Время Сарапула! Время музея!».

Отчим издевался над пасынком

Житель Омска, истязавший восьмилетнего ребёнка своей сожительницы, отправился под арест. Об этом сообщает Росбалт.

Установлено, что 35-летний Сергей Казаков за малейшую провинность ставил ребёнка коленями на гречку и заставлял его оставаться в таком положении по девять часов.

Мальчик сильно повредил кожу и ткани. Гречка буквально вросла ему в колени. Крупу пришлось удалять с помощью хирургов. Матери такой вид наказания казался весьма «гуманным».

В отношении Казакова и матери ребёнка возбудили уголовное дело. Отчим ответит за истязание и умышленное причинение вреда здоровью, а мать – за неисполнение родительских обязанностей.

Землетрясение на Филиппинах

На Филиппинах в результате землетрясения погиб один человек и 37 пострадали. Об этом сообщают Известия.

Толчки магнитудой 6,9 балла зафиксированы 15 декабря. Эпицентр находился в пяти километрах к юго-востоку от населённого пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 км.

Землетрясение повредило 19 зданий. В одном из них находилась шестилетняя девочка, которая погибла под обрушившейся стеной.