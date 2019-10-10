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Школа №11 Ижевска в списке лучших, азы робототехники в детсадах и борьба с дефицитом врачей: что произошло минувшей ночью

08:00, 10 октября, 2019
Анна Торхова
Школа №11 Ижевска в списке лучших, азы робототехники в детсадах и борьба с дефицитом врачей: что произошло минувшей ночью
08:00, 10 октября, 2019
Анна Торхова
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#Ижевск\n#мигранты\n#конкурс\n#Куба\n#Удмуртия\n#школа\n#президент\n#детские сады\n#Минздрав\n#учитель\n#дефицит
Фото: пресс-служба Ижевска
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О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. «Сусанин» желает всем хорошего дня!

В ТОПе

Школа №11 Ижевска вошла в 30-ку лучших школ России, заняв 29-е место. Об этом сообщает пресс-служба города.

Учреждения страны оценивали по результатам деятельность в части развития познавательных способностей, художественно-эстетического восприятия у учеников, приобщения учащихся к общечеловеческим ценностям.

В конкурсе приняли участие 74 школы, 11 дошкольных учреждений, 6 организаций допобразования и 3 учреждения для детей с ограниченными возможностями.

Завуч года

Еще одна новость из сферы образования. Завуч Каракулинской школы Гульнара Устюгова вошла в десятку суперфиналистов Всероссийского конкурса «Завуч года - 2019». Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте написала министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

За выход в суперфинал боролись более 4 тыс.завучей со всей страны. Им нужно было выполнить 8 конкурсных заданий. Справившимся предстояло пройти еще одно испытание. В результате в суперфинал отобрали 10 завучей.

С малых лет

Детсадовцам планируют начать преподавать азы робототехники. Об этом пишет Рен-тв со ссылкой на «Известия».

Концепцию введения данной дисциплины разработают к началу 2020 года. В пресс-службе Минпросвещения России пояснили, что техническое образование – новое направление  в обучении дошкольников.

Нагрузка на детей не вырастет, обучение будет проходить в игровой форме.

Президент

На Кубе в четверг впервые выберут президента страны. Об этом пишет Российская Газета.

Должность ввели по итогам конституционного референдума, который состоялся на Кубе в феврале. Основной закон государства ввел пост президента и премьер-министра. Пост главы Кубы ограничен двумя сроками по пять лет.

Мигранты в помощь

Чтобы решить дефицит кадров в медицинской сфере, Минтруд и Минздрав готовы привлекать специалистов из других стран, которым будут выдавать паспорта в упрощенном порядке. Об этом пишут «Известия».

Ранее Минтруд выставил на обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения гражданства.

В случае, если на должность врача будут претендовать российские и зарубежные специалисты, список скорректируют.

По данным Минздрава, только поликлиникам не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер и других представителей среднего персонала.

08:00, 10 октября, 2019
Анна Торхова
535
0
#Ижевск\n#мигранты\n#конкурс\n#Куба\n#Удмуртия\n#школа\n#президент\n#детские сады\n#Минздрав\n#учитель\n#дефицит

 

 

 


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