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Увеличить армию распорядился Владимир Путин

16:04, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Увеличить армию распорядился Владимир Путин
16:04, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
217
0
#Минобороны\n#военные\n#президент\n#Владимир Путин\n#армия\n#Вооруженные силы РФ
Фото: vk.com/mil
217
0

Численность Вооруженных сил России вырастет до 2 389 тысяч штатных единиц.

Москва. В России станет больше военных. Указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил подписал президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин, передает «Рен ТВ».

Согласно опубликованному 16 сентября документу, в структурах Минобороны будут служить 2 млн 389 тыс. 130 человек, 1,5 млн из которых составят собственно военнослужащие.

Указ главы государства вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Напомним, 1 декабря 2023 года Владимир Путин своим указом установил штатную численность ВС РФ на уровне 2 млн 209 тыс. 130 человек, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

16:04, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
217
0
#Минобороны\n#военные\n#президент\n#Владимир Путин\n#армия\n#Вооруженные силы РФ