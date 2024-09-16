Увеличить армию распорядился Владимир Путин

Москва. В России станет больше военных. Указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил подписал президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин, передает «Рен ТВ».

Согласно опубликованному 16 сентября документу, в структурах Минобороны будут служить 2 млн 389 тыс. 130 человек, 1,5 млн из которых составят собственно военнослужащие.

Указ главы государства вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Напомним, 1 декабря 2023 года Владимир Путин своим указом установил штатную численность ВС РФ на уровне 2 млн 209 тыс. 130 человек, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих.