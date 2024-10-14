За сокрытие автомобильных номеров будут лишать прав на 1,5 года

Москва. Сокрытие госномеров транспортных средств при помощи специальных устройств станет причиной для временного изъятия водительского удостоверения. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, пишут «Известия».

В размещенном на сайте официального опубликования правовых актов документе говорится, что срок лишения прав за данное правонарушение составит от 1 года до полутора. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Помимо лишения прав, с автомобиля нарушителя снимут устройство, препятствующие идентификации номера.