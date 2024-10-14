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За сокрытие автомобильных номеров будут лишать прав на 1,5 года

16:56, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
За сокрытие автомобильных номеров будут лишать прав на 1,5 года
16:56, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
12
0
#Россия\n#водители\n#президент\n#законы\n#ПДД\n#КоАП\n#Госавтоинспекция\n#автомобили\n#водительские права
Фото: pxhere.com
12
0

Также подлежит демонтажу устройство, используемое для нарушения закона.

Москва. Сокрытие госномеров транспортных средств при помощи специальных устройств станет причиной для временного изъятия водительского удостоверения. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, пишут «Известия».

В размещенном на сайте официального опубликования правовых актов документе говорится, что срок лишения прав за данное правонарушение составит от 1 года до полутора. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Помимо лишения прав, с автомобиля нарушителя снимут устройство, препятствующие идентификации номера.

16:56, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
12
0
#Россия\n#водители\n#президент\n#законы\n#ПДД\n#КоАП\n#Госавтоинспекция\n#автомобили\n#водительские права