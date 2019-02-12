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Эпидемия ОРВИ в Удмуртии, рейды по пьяным водителям и крушение военного вертолета в Стамбуле: что произошло минувшей ночью

08:00, 12 февраля, 2019
Диана Ворончихина
08:00, 12 февраля, 2019
Диана Ворончихина
607
0
#здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#карантин
Фото: pixabay.com
607
0

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. На календаре вторник, 12 февраля, и «Сусанин» традиционно начинает день с утреннего обзора новостей.

Эпидемия ОРВИ

В Удмуртии наблюдается эпидемия ОРВИ. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, за последнюю неделю уровень заболеваемости был выше эпидемического порога на 34,3%. Всего с 4 по 10 февраля ОРВИ заболели 17 459 человек.

В Ижевске на 6 неделе 2019 года за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 8 597 человек, недельный уровень заболеваемости был выше эпидемического порога на 27,8%.

В числе неблагоприятных по заболеваемости районов оказались Каракулинский, Игринский, Малопургинский, Камбарский, Ярский.

С начала текущего эпидемического сезона лабораторно исследовано 1100 проб биологического материала от больных респираторными инфекциями жителей республики. По результатам лабораторных исследований установлено 79 случаев заболевания гриппом А.

Напомним, что все школы Ижевска с 12 по 18 февраля закрыты на карантин

Пьяный водитель

В Удмуртии пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Как сообщает пресс-служба МВД России по республике, профилактические мероприятия пройдут с 11 по 22 февраля.

Водителей просят с пониманием отнестись к данной работе, так как действия сотрудников Госавтоинспекции направлены исключительно на обеспечение безопасности дорожного движения.

Отметим, что по вине нетрезвых водителей с начала 2019 года произошло 10 ДТП, в которых 2 человека погибли и 10 получили травмы. Выявлены и исключены из процесса дорожного движения 584 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения.

Долг по зарплате

Задолженность по зарплате в Дальневосточном федеральном округе превысила 1 млрд рублей. Как пишет «Интерфакс», почти половина долгов приходится на Приморский край.

Прокуратура Приморского края за нарушение трудовых прав граждан привлекла 1,5 тыс. человек, по материалам проверок заведено 12 уголовных дел.

Отмечается, что в прошлом году мерами прокурорского реагирования в ДФО удалось снизить задолженность по зарплате на 2,5 млрд рублей.

Падение военного вертолета

В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет. Как сообщает РБК, четыре человека, которые находились на борту, погибли.  

Информации о других пострадавших или погибших нет. Причина крушения вертолета пока неизвестна. Главная прокуратура Стамбула начала расследование инцидента.

08:00, 12 февраля, 2019
Диана Ворончихина
607
0
#здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#карантин

 

 

 


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