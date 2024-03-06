Среднедушевой доход жителей Удмуртии в 2023 году достиг 36 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. Среднедушевой денежный доход жителей Удмуртии в 2023 году составил 36 028 рублей. Рост в сравнении с 2022 годом составил 4 087 рублей, делится данными Удмуртстат.

По сравнению с другими регионами ПФО, по данному показателю Удмуртия занимает 7 место, первое — за Татарстаном — 51,7 тыс. рублей.

За прошлый год население Удмуртии получило 623,5 млрд рублей денежных доходов, при этом потратили люди 590,6 млрд рублей. Большую часть средств жители тратили на покупку товаров — около 22 тыс. рублей. Самые популярные покупки у людей — мясо, мясные продукты и бензин.

В числе обязательных услуг больше всего денег у жителей уходило на оплату коммуналки — в среднем 1513 рублей, транспорт — 767 рублей.

Вырос объем сбережений во вкладах — 62,2 млрд рублей — это больше 2022 года в 1,6 раза.