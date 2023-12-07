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Глава Удмуртии пообещал повысить учителям зарплату

18:35, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Глава Удмуртии пообещал повысить учителям зарплату
18:35, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
253
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#учителя\n#зарплата\n#Александр Бречалов\n#прямая линия\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
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Увеличение произойдёт в 2024 году и составит 6,9%.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии пообещал повысить зарплату учителям. Оклад учителей вырастет на 6,9%. Об этом Александр Бречалов сказал в ходе прямой линии.

Глава республики отметил, что повышение окладов учителей было в сентябре 2021 года на 10% и в декабре 2022 года на 4%. 

«Я знаю все зарплаты, серьёзный вопрос стоит по поводу зарплат воспитателей детских садов, да и в школах, чтобы прилично зарабатывать, нужно брать очень большие объёмы работы», — сообщил Александр Бречалов.

Также он отметил, что оклады в республике находятся на достаточно высоком уровне в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа.

18:35, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
253
0
#учителя\n#зарплата\n#Александр Бречалов\n#прямая линия\n#Удмуртия