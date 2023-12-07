Глава Удмуртии пообещал повысить учителям зарплату

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии пообещал повысить зарплату учителям. Оклад учителей вырастет на 6,9%. Об этом Александр Бречалов сказал в ходе прямой линии.

Глава республики отметил, что повышение окладов учителей было в сентябре 2021 года на 10% и в декабре 2022 года на 4%.

«Я знаю все зарплаты, серьёзный вопрос стоит по поводу зарплат воспитателей детских садов, да и в школах, чтобы прилично зарабатывать, нужно брать очень большие объёмы работы», — сообщил Александр Бречалов.

Также он отметил, что оклады в республике находятся на достаточно высоком уровне в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа.