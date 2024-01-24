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Работникам госучреждений Удмуртии могут поднять оклады на 10%

16:20, 24 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Работникам госучреждений Удмуртии могут поднять оклады на 10%
16:20, 24 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Удмуртия\n#зарплата
Фото: @arzik2
27
0

Муниципалитетам предложено также поднять ставки зарплаты для своих подведов.

Ижевск. Удмуртия. Правительству Удмуртии поручено принять меры по увеличению с 1 января 2024 года на 10% размеров должностных окладов, ставок зарплаты работников казённых, бюджетных и автономных учреждений Удмуртии. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Ярослав Семёнов 19 января.

Увеличение окладов необходимо произвести с учётом обеспечения в 2024 году сохранения достигнутых целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников организаций бюджетного сектора экономики.

Также документом предложено органам местного самоуправления в Удмуртии принять такие же решения об увеличении размеров окладов и ставок зарплаты работников муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений.

16:20, 24 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Удмуртия\n#зарплата