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Общероссийский фестиваль еды «СВОЁ» откроют в Ижевске

17:00, 24 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
17:00, 24 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#фестивали
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Праздничные мероприятия пройдут два дня - 25 и 26 августа.

Ижевск. Удмуртия. Второй региональный этап общероссийского фестиваля еды «СВОЁ» откроется в Ижевске в субботу, 25 августа. Как сообщают организаторы, мероприятия продлятся два дня.

Более 100 фермеров Приволжского федерального округа примут участие в этом праздничном семейном мероприятии для любителей национальной кухни и качественных продуктов питания отечественного производства. Аграрии представят широкий ассортимент продуктов во всех товарных категориях. В программе фестиваля - ярмарка фермерской продукции, выступления музыкальных коллективов, творческие мастер-классы, развлечения для детей и розыгрыши призов.

«Мероприятие полезно как для сельхозпроизводителей, так и потребителей. Последним фестиваль открывает возможность узнать о качественных продуктах питания местного производства, а фермерским хозяйствам дает возможность заявить о себе и расширить объемы бизнеса. Со стороны правительства Удмуртской Республики и министерства сельского хозяйства и продовольствия такие проекты совершенно точно всегда будут поддерживаться и максимально продвигаться», - подчеркнула министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

Часы работы фестиваля - с 10:00 до 20:00.

17:00, 24 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
229
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#фестивали

 

 

 


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