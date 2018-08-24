Общероссийский фестиваль еды «СВОЁ» откроют в Ижевске

Праздничные мероприятия пройдут два дня - 25 и 26 августа.
Ижевск. Удмуртия. Второй региональный этап общероссийского фестиваля еды «СВОЁ» откроется в Ижевске в субботу, 25 августа. Как сообщают организаторы, мероприятия продлятся два дня.
Более 100 фермеров Приволжского федерального округа примут участие в этом праздничном семейном мероприятии для любителей национальной кухни и качественных продуктов питания отечественного производства. Аграрии представят широкий ассортимент продуктов во всех товарных категориях. В программе фестиваля - ярмарка фермерской продукции, выступления музыкальных коллективов, творческие мастер-классы, развлечения для детей и розыгрыши призов.
«Мероприятие полезно как для сельхозпроизводителей, так и потребителей. Последним фестиваль открывает возможность узнать о качественных продуктах питания местного производства, а фермерским хозяйствам дает возможность заявить о себе и расширить объемы бизнеса. Со стороны правительства Удмуртской Республики и министерства сельского хозяйства и продовольствия такие проекты совершенно точно всегда будут поддерживаться и максимально продвигаться», - подчеркнула министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.
Часы работы фестиваля - с 10:00 до 20:00.