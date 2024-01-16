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Жители Удмуртии решили не переименовывать «Губи Фест»

10:10, 16 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители Удмуртии решили не переименовывать «Губи Фест»
10:10, 16 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
236
0
#Ярский район\n#грибы\n#фестивали
Фото: unsplash.com (Andrew Ridley)
236
0

15 января завершился опрос от администрации Ярского района.

Яр. Удмуртия. В соцсетях администрации Ярского района Удмуртии завершился опрос по возможному переименованию культурно-гастрономического фестиваля «Губи Фест» (0+). Он проходил с 27 декабря по 15 января.

Напомним, с инициативой о переименовании выступила группа депутатов райсовета. Ими были предложены варианты «Губи нунал» и «Губи зор». 

В опросе приняли участие 369 человек. Подавляющее большинство из них (57,99%) высказались против изменения названия, ставшего уже привычного фестиваля. За вариант «Губи нунал» проголосовало 22,76%, за «Губи зор» — 15,72%. Ещё 3,52% выбрали «Свой вариант напишу в комментариях», но никаких вариантов никто не предложил.

10:10, 16 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
236
0
#Ярский район\n#грибы\n#фестивали