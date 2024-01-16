Жители Удмуртии решили не переименовывать «Губи Фест»

Яр. Удмуртия. В соцсетях администрации Ярского района Удмуртии завершился опрос по возможному переименованию культурно-гастрономического фестиваля «Губи Фест» (0+). Он проходил с 27 декабря по 15 января.

Напомним, с инициативой о переименовании выступила группа депутатов райсовета. Ими были предложены варианты «Губи нунал» и «Губи зор».

В опросе приняли участие 369 человек. Подавляющее большинство из них (57,99%) высказались против изменения названия, ставшего уже привычного фестиваля. За вариант «Губи нунал» проголосовало 22,76%, за «Губи зор» — 15,72%. Ещё 3,52% выбрали «Свой вариант напишу в комментариях», но никаких вариантов никто не предложил.