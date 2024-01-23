Фестиваль современного танца «РаZКрутКа» пройдёт в Глазове

Глазов. Удмуртия. C 24 по 28 января в Глазове пройдёт второй республиканский фестиваль современного танца «РаZКрутКа» (6+). Как сообщил в соцсетях министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв, в этом году фестиваль носит образовательный характер.

«Организаторы проекта дарят участникам возможность прокачать себя и приоткрывают двери в мир профессионального танца. Фестиваль соберёт несколько сотен юных танцоров и хореографов из Ижевска, Сарапула, Воткинска, Глазова и села Красногорское. А наставниками и проводниками будут балетмейстеры международного уровня из Санкт-Петербурга, Самары и Омска», — отметил министр.

Участников ждут мастер-классы и лаборатории от экспертов, просмотры хореографических спектаклей, творческие лаборатории, курсы повышения квалификации для хореографов.

Итогом фестиваля станут семь постановок, которые будут созданы «здесь и сейчас» в рамках лабораторий и пополнят репертуары детских коллективов.

Все желающие смогут посетить крупные мероприятия фестиваля:

24 января в 19:00 — открытие фестиваля. Показ хореографического спектакля «How much?» от театра танца «нОга» (Омск) в КЦ «Россия». Вход свободный по пригласительным билетам: их можно получить бесплатно в кассе Культурного центра.

26 января в 19:00 — показ хореографических спектаклей «FIVE» и «Огонёк» от театра танца «нОга» (Омск) в ГИПУ имени В. Г. Короленко, концертный зал 3 корпуса вуза.

28 января в 16:30 — закрытие Фестиваля. Вход свободный по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Культурного центра «Россия».

Подробности можно узнать в соцсетях фестиваля по ссылке. https://vk.com/festrazkrutka