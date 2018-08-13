Удмуртия в минуту: убытки «ИжАвто» и смертельное ДТП по Ижевском

Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Вечер понедельника, 13 августа, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают обзором самых интересных новостей дня.

Больше кредитов:

В Удмуртии за полгода выдали более 111 млрд рублей кредитов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди кредитных продуктов в республике лидирует ипотека.

Вопрос собственности:

Жители Ижевска провели очередную встречу по судьбе башни «Ижмаша». Власти и общественность нашли понимание в вопросе с собственностью здания. Постройку может «взять себе» город или регион.

Убытки завода:

Ижевский автозавод получил в прошлом году почти 1 млрд рублей чистого убытка. Годом ранее чистая прибыль составляла чуть больше 37 млн рублей. В пресс-службе «АвтоВАЗа» отказались комментировать причины формирования убытка.

Смертельное ДТП:

Пять автомобилей столкнулись на трассе под Ижевском. Авария произошла в воскресенье. В результате два человека погибли, еще двое получили травмы.

О погоде:

Начавшаяся рабочая неделя в Удмуртии будет теплой. В четверг ожидается до +28 градусов по Цельсию в тени. Однако в пятницу контрастный фронт принесет дожди и похолодание.