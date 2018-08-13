play
pause
  • $ 66.91 ↑
  • € 76.68 ↓

Удмуртия в минуту: убытки «ИжАвто» и смертельное ДТП по Ижевском

18:00, 13 августа, 2018
18:00, 13 августа, 2018
277
0
#промышленность\n#общество\n#кредиты\n#погода\n#Ижавто\n#видео\n#город\n#происшествие\n#Картина дня
277
0

Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Вечер понедельника, 13 августа, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают обзором самых интересных новостей дня.

Удмуртия в минуту: убытки "ИжАвто" и смертельное ДТП по Ижевском

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Больше кредитов:

В Удмуртии за полгода выдали более 111 млрд рублей кредитов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди кредитных продуктов в республике лидирует ипотека.

Вопрос собственности:

Жители Ижевска провели очередную встречу по судьбе башни «Ижмаша». Власти и общественность нашли понимание в вопросе с собственностью здания. Постройку может «взять себе» город или регион.

Убытки завода:

Ижевский автозавод получил в прошлом году почти 1 млрд рублей чистого убытка. Годом ранее чистая прибыль составляла чуть больше 37 млн рублей. В пресс-службе «АвтоВАЗа» отказались комментировать причины формирования убытка.

Смертельное ДТП:

Пять автомобилей столкнулись на трассе под Ижевском. Авария произошла в воскресенье. В результате два человека погибли, еще двое получили травмы.

О погоде:

Начавшаяся рабочая неделя в Удмуртии будет теплой. В четверг ожидается до +28 градусов по Цельсию в тени. Однако в пятницу контрастный фронт принесет дожди и похолодание.

18:00, 13 августа, 2018
277
0
#промышленность\n#общество\n#кредиты\n#погода\n#Ижавто\n#видео\n#город\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
18650

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

9226
10:50, 07 августа, 2018

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

7678
12:30, 10 августа, 2018

Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова

7398
20:10, 08 августа, 2018

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

4060
09:30

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
51739

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

9361
11:48, 07 августа, 2018

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2719
12:50, 06 августа, 2018

Четыре члена банды «ГТА» получили пожизненный срок за 17 убийств

2121
14:39, 09 августа, 2018

Житель Сочи исправил дорожную разметку

2082
12:47, 11 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
3193

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2763
16:55, 08 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2611
18:45, 08 августа, 2018

Главы пяти стран поделят Каспийское море

2100
16:48, 10 августа, 2018

Вблизи аэропорта Болоньи прогремел взрыв

1957
16:58, 06 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: убытки «ИжАвто» и смертельное ДТП по Ижевском

В Ижевске открылся перевернуты дом

Удмуртия в минуту: главные новости недели

10 августа, 2018