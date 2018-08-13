Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Вечер понедельника, 13 августа, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают обзором самых интересных новостей дня.
Удмуртия в минуту: убытки "ИжАвто" и смертельное ДТП по Ижевском
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Больше кредитов:
В Удмуртии за полгода выдали более 111 млрд рублей кредитов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди кредитных продуктов в республике лидирует ипотека.
Вопрос собственности:
Жители Ижевска провели очередную встречу по судьбе башни «Ижмаша». Власти и общественность нашли понимание в вопросе с собственностью здания. Постройку может «взять себе» город или регион.
Убытки завода:
Ижевский автозавод получил в прошлом году почти 1 млрд рублей чистого убытка. Годом ранее чистая прибыль составляла чуть больше 37 млн рублей. В пресс-службе «АвтоВАЗа» отказались комментировать причины формирования убытка.
Смертельное ДТП:
Пять автомобилей столкнулись на трассе под Ижевском. Авария произошла в воскресенье. В результате два человека погибли, еще двое получили травмы.
О погоде:
Начавшаяся рабочая неделя в Удмуртии будет теплой. В четверг ожидается до +28 градусов по Цельсию в тени. Однако в пятницу контрастный фронт принесет дожди и похолодание.