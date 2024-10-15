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Жители Удмуртии смогут устанавливать самозапрет на выдачу микрозаймов и потребкредитов

14:30, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Удмуртии смогут устанавливать самозапрет на выдачу микрозаймов и потребкредитов
14:30, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кредиты\n#мошенники
Фото: ИА «Сусанин»
70
0

Мера защиты от мошенников начнёт действовать с 1 марта 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. С 1 марта 2025 года у жителей Удмуртии появится возможность устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Соответствующе постановление правительства РФ уже подписано. Об этом сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин.

Эта мера позволит защититься от мошенников, которые, завладев личными данными пользователей, берут кредиты на своих жертв. Заявление можно подать через госуслуги или в МФЦ. Также есть возможность снять самозапрет. 

14:30, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кредиты\n#мошенники