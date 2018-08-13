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Дожди и похолодание придут в Удмуртию к концу рабочей недели

15:03, 13 августа, 2018
Ксения Чернова
15:03, 13 августа, 2018
Ксения Чернова
937
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето
Фото: pxhere.com
937
0

В четверг в тени воздух прогреется до +28 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Начавшаяся рабочая неделя в Удмуртии будет теплой. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, во вторник, 14 августа, вероятны дожди и грозы, особенно в северных районах.

Кроме того, в ночь на вторник через республику пройдет холодный фронт.

«После этого температурный фон снизится на несколько градусов, однако еще останется летним: днем во вторник и среду ожидается до 20-25 градусов», - отмечают синоптики.

В среду осадков не ожидается, а в четверг в большинстве районах пройдут дожди с грозами. Воздух прогреется до +28 градусов в тени.

В пятницу пройдет контрастный холодный фронт, в республику придут дожди и существенное похолодание.

15:03, 13 августа, 2018
Ксения Чернова
937
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето

 

 

 


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