Жители Ижевска провели очередную встречу по судьбе башни «Ижмаша»

Следующее собрание назначили на 13 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Инициативная группа жителей Ижевска обсудила судьбу башни завода «Ижмаш» в четверг, 9 августа. Об итогах встречи рассказал Михаил Черемных.

Напомним, что шпиль завода обрушился в результате пожара. Обсудить судьбу памятника федерального значения заинтересованные горожане уже собирались в «Генеральском доме», тогда был намечен предварительный план действий - сделали протокол, куда внесли конкретные поручения людям.

Как отметил Михаил Черемных, заседание 9 августа «было хорошим» несмотря на то, что пришло не так много человек, как в первый раз; было около 50 заинтересованных.

Все до единого рассказали, что сделано за минувший месяц. У всех есть очень сильные подвижки, отметил Михаил Черемных: «Был и советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды Вячеслав Правдзинский. По результатам нашей встречи в правительстве Удмуртии - он и есть человек от правительства, который поставлен на этот вопрос. Он пообещал, что в следующий раз у него будут совершенно конкретные предложения».

Михаил Черемных также сообщил, что нашлось понимание в вопросе с собственностью здания: «Можно решать вплоть до того, что постройку может «взять себе» город или регион. Уже есть несколько версий, как это сделать».

Следующее заседание по судьбе «Главного корпуса оружейного завода» назначили на четверг, 13 сентября.