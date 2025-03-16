Ижевск. Удмуртия. Более 1,1 тысячи займов оформили специалисты IT-сферы в Удмуртии по программе льготной ипотеки. Из них 394 кредита были выданы в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры УР.

Общий объём выданных средств за прошлый год составил 2 млрд рублей, а за весь период действия программы – 5,7 млрд рублей. По уровню активности в реализации программы регион занимает 16-е место среди 79 субъектов РФ.

Льготная ипотека действует до 2030 года. С августа 2024 года ставка по кредиту составляет 6% годовых, а максимальная сумма займа, субсидируемого государством, – 9 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 20%. Средства можно направить только на покупку нового жилья.

Условия для участия в программе:

- гражданство РФ;

- работа в аккредитованной IT-компании;

- возраст до 50 лет;

- средняя зарплата за последние 3 месяца – от 90 тысяч рублей до вычета НДФЛ.



С августа 2024 года для сохранения льготной ставки необходимо работать в аккредитованной компании в течение всего срока ипотеки. Если заёмщик увольняется или компания теряет аккредитацию, ставка может быть повышена. Чтобы избежать этого, нужно в течение полугода найти новую работу в аккредитованной IT-организации.