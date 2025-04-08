Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 11 место в рейтинге регионов России по платёжной дисциплине населения. Как сообщает РИА «Новости», за год она снизилась на 0,16%.

Доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2025 года в Удмуртии составила 3,8%; изменение доли просрочки за 12 месяцев на 1 марта 2025 года составила 0,16 п. п. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения равна 541 тыс. рублей.

Отметим, что доля просроченной задолженности жителей республики банкам в 2024 году равнялась 3,03%, а в 2023 — 3,62%.

Показатели Удмуртии оказались лучше, чем в целом по стране. Средний показатель по России в 2025 году — 3,98%, рост — 0,57 п. п.

Лидером рейтинга стали Севастополь и Республика Крым. Ф городе федерального значения доля просроченной задолженности равна 1,75%; изменение доли просрочки составил -0,07 п. п. Показатели Крыма — 2,28% и -0,34 п. п. соответственно.

Последнее место в рейтинге у Ингушетии — 20,88% и 9,12 п. п.