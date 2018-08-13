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За полгода в Удмуртии выдали кредитов на 111 млрд рублей

12:25, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
12:25, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
382
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#Ижевск\n#банки\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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В прошлом году жители республики взяли займов на треть меньше.

Ижевск. Удмуртия. За первые 6 месяцев 2018 года в Удмуртии выдали кредитов на 111,3 млрд рублей. Об этом сообщает региональное отделение Нацбанка.

Это на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом объём кредитов, выданных юридическим лицам, вырос на 22,3% до 57,6 млрд рублей, физлицам – на 40,1% до 53,7 млрд рублей.

Специалисты отмечают, что среди кредитных продуктов в республике лидирует ипотека. С января по июнь 2018 года включительно ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) было выдано на сумму 13,3 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года - 8,1 млрд рублей.

В Банке считают, что привлекательность ИЖК обусловлена снижением процентных ставок. В первом полугодии 2018 года средневзвешенная ставка составила 9,6%, годом ранее - 11,6%.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй рассказали, что в Удмуртии почти на 20% сократился размер среднего лимита по кредитным картам.

12:25, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
382
0
#Ижевск\n#банки\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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