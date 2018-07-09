В Удмуртии утвердили 7 безопасных рек для сплавов

Водные участки определены в рамках регионального проекта «7 РЕК».
Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии разрешили сплавляться по семи рекам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
Водные участки были выбраны в рамках регионального туристического проекта «7 РЕК».
Безопасными реками являются:
- Иж на территории Якшур-Бодьинского района (протяженность маршрута 11,5 км);
- Кильмезь на территории Селтинского района (протяженность маршрута 14,5 км);
- Кырыкмас на территории Киясовскго района (протяженность маршрута 14 км);
- Чепца на территории Кезского района (протяженность маршрута 19 км);
- Сива на территории Воткинского района (протяженность маршрута 15,5 км);
- Вала на территории Вавожского района (протяженность маршрута 15 км);
- Лоза на территории Игринского района (протяженность маршрута 15 км).
Кстати, перед выходом туристов на воду с ними проводится обязательный инструктаж по мерам безопасности, а также осматриваются плавсредства и средства спасения.
Напомним, ГУ МЧС составили список пляжей Удмуртии, где можно отдыхать. Проверку прошли 9 мест из 17. Купаться же можно только на шести.
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