play
pause
  • $ 63.12 ↓
  • € 73.9 ↓

В Удмуртии утвердили 7 безопасных рек для сплавов

10:50, 09 июля, 2018
Аграфена Костромская
10:50, 09 июля, 2018
Аграфена Костромская
1021
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#река Иж\n#река чепца
1021
0

Водные участки определены в рамках регионального проекта «7 РЕК».

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии разрешили сплавляться по семи рекам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Водные участки были выбраны в рамках регионального туристического проекта «7 РЕК».
Безопасными реками являются:
- Иж на территории Якшур-Бодьинского района (протяженность маршрута 11,5 км);
- Кильмезь на территории Селтинского района (протяженность маршрута 14,5 км);
- Кырыкмас на территории Киясовскго района (протяженность маршрута 14 км);
- Чепца на территории Кезского района (протяженность маршрута 19 км);
- Сива на территории Воткинского района (протяженность маршрута 15,5 км);
- Вала на территории Вавожского района (протяженность маршрута 15 км);
- Лоза на территории Игринского района (протяженность маршрута 15 км).
Кстати, перед выходом туристов на воду с ними проводится обязательный инструктаж по мерам безопасности, а также осматриваются плавсредства и средства спасения.
Напомним, ГУ МЧС составили список пляжей Удмуртии, где можно отдыхать. Проверку прошли 9 мест из 17. Купаться же можно только на шести. 

Сусанин / Ни хвоста, ни чешуи! - Статьи

С 80-х годов прошлого века в России каждое второе воскресенье июля рыбаки официально отмечают свой праздник. В этом году он выпал на 8 июля. По-настоящему мужское занятие, пришедшее к нам из далекой древности, давно потеряло свое первоначальное предназначение - утоление голода. Сегодня рыбалка - это хобби и особое состояние души.

10:50, 09 июля, 2018
Аграфена Костромская
1021
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#река Иж\n#река чепца

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
11067

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

10618
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

9514
13:21, 05 июля, 2018

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

9451
08:00, 04 июля, 2018

Железный человек: глава Удмуртии за 11 часов преодолел дистанцию триатлона Ironman

9222
09:30, 02 июля, 2018

Нога бога: Игорь Акинфеев стал звездой соцсетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018

12:42, 02 июля, 2018
4318

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

2627
10:46, 05 июля, 2018

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2569
19:03, 05 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

2081
15:53, 04 июля, 2018

Российские специалисты приступили к созданию модуля для высадки на Луну

1839
19:24, 03 июля, 2018

У берегов Индонезии затонул паром со 139 пассажирами

18:30, 03 июля, 2018
2030

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

2009
12:45, 07 июля, 2018

Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

1982
11:46, 04 июля, 2018

В Таиланде дайверы нашли пропавшую детскую футбольную команду

1812
11:42, 03 июля, 2018

Южная Корея и КНДР организуют встречу родственников, живущих в разных частях полуострова

1703
15:20, 03 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

06 июля, 2018

Кофемолка – выпуск 58: Константин Сунцов в гостях у Энвиля Касимова

05 июля, 2018

Удмуртия в минуту: строительство АЗС и бревенчатая дорога

05 июля, 2018